Żałuję, że nie poszedłem na medycynę. Serio. Gdybym mógł cofnąć czas, wybrałbym stetoskop zamiast IDE. Lekarz ma pewną robotę do emerytury, dziesiątki ofert pracy pod jednym postem na Facebooku i nikt mu nie każe się tłumaczyć na daily czemu nie "dowozi story pointów".



A ja? 15 lat w branży i czytam artykuły o tym jak AI mnie zastąpi, jak moje umiejętności się "dezaktualizują" i jak powinienem się "reskillować". Na co? Na kolejną technologię Pokaż całość