IT nie takie stabilne, jak się wydaje.30% specjalistów obawia się zwolnienia
Co trzeci specjalista IT nie czuje się stabilnie w obecnym miejscu zatrudnienia, niemal połowa rozważa zmianę pracodawcy.Anakee
Komentarze (69)
A ja? 15 lat w branży i czytam artykuły o tym jak AI mnie zastąpi, jak moje umiejętności się "dezaktualizują" i jak powinienem się "reskillować". Na co? Na kolejną technologię
Nie jest tak źle ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://swresearch.pl/ranking-zawodow
@Kaviar: Bo na tym opiera się każdy biznes lol. Udawanie, że w innych branżach to możesz kijem gruchy obijać i nie dowozić wyznaczonych zadań, a pracodawca-frajer będzie cię trzymał jak dobrego misia, żebyś tylko przychodził i odbijał dupogodziny.
Z pasją i starannością to też jest tak, że o ile nie robisz w NASA, DARPA czy innych cutting-edge podmiotach, to masz
Moim zdaniem AI jeszcze długo nie będzie w stanie generować sensownego kodu samodzielnie, natomiast jeden senior z pomocą AI zrobi tyle co 10 juniorów bez niego, więc liczba pozycji w branży bardzo się skurczy.
https://www.youtube.com/shorts/Rl1BpyZs16w( ͡° ͜ʖ ͡°)