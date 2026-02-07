W Polsce od 18 lat nie było tak złych danych. Alert na rynku pracy
Przełom lat 2025 i 2026 przyniósł serię wstrząsów, których skala zaskoczyła analityków. Do urzędów pracy wpłynęły zgłoszenia dotyczące likwidacji lub zmiany niemal 100 tysięcy etatów. To nie tylko cykliczne spowolnienie, ale głęboka korekta strukturalna polskiej gospodarki.VoxClamantisInDeserto
I to wszystko przy zmniejszonej rotacji bo ludzie obawiają się teraz zmieniać pracę.
Dane bezrobocia przy aktualnej metodyce to fikcja.
u nas bezrobocie wsrod mlodych jest ogromne, bo prawie nikt sie nie rejestruje w UP, bo po co
@Milegodniawszystkim:
Jak się nie uczą to muszą chociażby dla ubezpieczenia zdrowotnego bo zgłoszenie przy rodzicu do 26 roku życia działa tylko gdy studiują.
