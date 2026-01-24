Brakuje kierowców ciężarówek. Chcą masowo sprowadzić ich z Turcji
Braki kierowców ciężarówek w Hiszpanii osiągnęły punkt krytyczny. W ostatnich latach chętnie rekrutowano kierowców z Ameryki Południowej, głównie z Peru czy Kolumbii. Teraz jednak, wobec rosnących potrzeb, postanowiono rozszerzyć rekrutację o Turcję.Tumurochir
Komentarze (123)
najlepsze
1. Co 9 kierowca w Polsce ma uprawnienia na kategorię C. Daje to 2.5 mln ludzi, którzy mogą wykonywać ten zawód. Aktualnie kierowców jest może 500 tysięcy (plus obcych narodowości)
2. Brak perspektyw poprawy warunków. 70 procent obsady w polskich firmach kierowców miedzynarodowych to obcokrajowcy mający niższe oczekiwania co do wynagrodzeń i warunków pracy.
3. Poza wschodem jaki do nas płynie po drugiej części Europy do
@jelonek28: Właśnie ta konkurencja, która niskimi cenami wykurzy cię z rynku. W budowlance i transporcie jak nie tniesz, to nie zarobisz. Dla mnie to najdziksze branże, jakie istnieją.
@snorli12: Ale to nie tak, że to ta mityczna branża - powiedzmy wprost - korporacje i dziadtransy. Im zawsze mało i zawsze pracownik jest za drogi.
@Milegodniawszystkim: W moim urzędzie pracy na zadupiu, na którym nie ma pracy albo jest g------a praca, finansują kurs tylko tym, którzy znaleźli sobie pracodawcę, który zobowiązał się do ich zatrudnienia xd. Czyli robią ludziom pod górkę, mimo że powinni wychodzić im na przeciw.
Lekarz nie musi?
@Zaklad_Gospodarki_Odpadami: Podasz wzór jak to wyliczyłeś? Na razie podałeś, że wynagrodzenie (koszt dla przewoźnika) jest dwa razy wyższy.
W takim razie co? Dostają za darmo ciężarówki - a paliwo w całej Europie niemiaszkom tankują z 50% upustem?