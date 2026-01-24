Pozwólcie, że się wypowiem bo znam temat od podszewki.

1. Co 9 kierowca w Polsce ma uprawnienia na kategorię C. Daje to 2.5 mln ludzi, którzy mogą wykonywać ten zawód. Aktualnie kierowców jest może 500 tysięcy (plus obcych narodowości)

2. Brak perspektyw poprawy warunków. 70 procent obsady w polskich firmach kierowców miedzynarodowych to obcokrajowcy mający niższe oczekiwania co do wynagrodzeń i warunków pracy.

3. Poza wschodem jaki do nas płynie po drugiej części Europy do Pokaż całość