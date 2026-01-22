Szeryf-dyskutant zaczepia, wyrzuca na urojoną drogę rowerową i stwarza zagrożenie
17 stycznia 2026 r. w Poznaniu doszło do wyjątkowo niebezpiecznego incydentu. Kierowca służbowej Dacii nękał rowerzystkę jadącą w stronę Biedruska, stwarzając zagrożenie nie tylko dla niej, ale i dla aut z naprzeciwka. Na filmie widać niebezpieczne wyprzedzanie na centymetry i spychanie kobiety nikiero_profesjonal
Komentarze (28)
najlepsze
Tutaj pani jeszcze miala hamulce i "panowala" idiocie
kiedy my sie nauczymy zeby z idiotami rozmawiac normalnie?
Ta baba ma w dupie przepisy, bo zaraz obok na kanale ma film jak blokuje ruch i jedzie obok DDR, bo