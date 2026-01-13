StackOverflow znika
W szczytowym momencie na StackOverflow - serwisie z pytaniami i odpowiedziami dla programistów - zadawano 200 tys. pytań miesięcznie. Lada moment ta liczba spadnie do zera, bo teraz programiści szukają pomocy u sztucznej inteligencji.bekonowicz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 187
- Odpowiedz
Komentarze (187)
najlepsze
@albin_kolano: znikąd.
Ale dla SO będzie już za późno.
Nie ma co się oszukiwać, to nie jest jakaś "inteligencja" tylko zaawansowane google, które potrafi przedstawić to w sposób, który udaje inteligencję. Jeśli braknie stron z których można kraść za darmo dane, skąd je wezmą?
Takie stronki jak stackoverflow były kopalnią złota dla algorytmów takich jak chatgpt, bo nawet jak ktoś napisał tam głupotę, to była ogromna szansa, że od
I bardzo k. dobrze. Im wcześniej LLMy zdechną tym lepiej.
@osetnik: Osobiście nie mam nic przeciwko LLM-om. Ot narzędzie jak każde inne, ale co prawda to prawda, ludzie kompletnie ześwirowali na punkcie AI i jak słyszę jakie rzeczy cedują na Chata GPT to nie wiem czy się śmiać czy płakać. Normalnie jak przedszkolaki, którym mamusia musi powiedzieć czy mają dzisiaj założyć czapkę XD
Kosz.
Piszę poprawnie po polsku.
..podczas gdy zadam to samo pytanie na dowolnym forum, to zawsze mam pierdyliard odpowiedzi typu "A po co ci A? Zrób B.", albo "Zrób C, albo D, bo A to słabe jest."
Dlatego już od dłuższego czasu nie zadaję żadnych pytań na forach. Dajmy na przykład
Chcesz coś zrobić, masz problem z jakimś szczególem i nagle przychodzą ci typy co tak na prawdę nie wiedzą jak to naprawić.
Głupio więc pytają, a po co, a na co, a na koniec mówią że w ogóle nie powinieneś tego robić tylko zrobić jakoś inaczej.
Czasem maja rację ale w 90% to nabijanie postów i szpanowanie
Dlatego, jakkolwiek takie odpowiedzi nie byłyby irytujące to dobrze że ktoś się pytał czy aby na pewno chce się to zrobić.
@eleazaros: w wielu miejscach pracy był taki przymus społeczny i nacisk ogólnie środowiska programistycznego żeby być uznanym za dobrego trzeba się udzielać w community. Ale też część ludzi robiła to po prostu zupełnie za darmo z pasji. Moim zdaniem ci ludzie zostali nieświadomie wykorzystani.
@wabak48: nie zabiorą. Podniosą cenę 10x. Teraz jest dumpingowa. LLMy w życiu by się tak nie rozwinęły gdyby GPT kosztował np 100$