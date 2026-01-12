Gigant zwalnia w Tychach. Związkowcy: nawet 740 osób straci pracę
Fabryka koncernu Stellantis w Tychach poinformowała o objęciu zwolnieniami grupowymi ponad 300 pracowników. Związki zawodowe szacują jednak, że po uwzględnieniu osób zatrudnionych tam pośrednio przez agencje, pracę stracić może ponad 700 osób.VoxClamantisInDeserto
Chiny to tak na prawdę kropka nad i wyłożenia się przeregulowanego sektora motoryzacji w Europie, który miał być podtrzymywany za pomocą biurokracji.
Przykładowo produkcja aut w Niemczech leci na głowę już od 2015 r. po kilkaset tysięcy rocznie czyli od momentu kiedy chińskie samochody były co najwyżej pojedynczymi ciekawostkami.
roszczeniowy
12 stopni w strefie socjalnej, praca w kurtkach, zmuszenie do rezygnacji z ZFŚŚ i to wszystko za minimalną.
Rzeczywiście Polacy są strasznie roszczeniowi, powinni sami ładować w domu akumulatory i dogrzewać Dino.
Druga sprawa to wciągnięcie Fiata do grupy Stellantis i zaoranie modeli, które trzymały tą markę na powierchni, np. Tipo. Gdyby tipo dalej był na rynku i kosztował tyle co Dacia to Fiat
@AnalLog: Raczej to, że są półgłówkami i nie umieją sprzedawać samochodów. Popatrz sobie z czego kiedyś słynny był fiat który motoryzował całe kraje wiadomo Włochy Fiat 500, Polska Polonez/Maluch/Duży Fiat, Rosja łada, Zastava jeszcze była później te wszystkie Uno, Pandy, Punto, Bravo, Marea itp a teraz xD 10 wersja fiata 500, sprzedaż Iveco Hindusom, totalne zeszmacenie znowu marki alfa i produkowanie od 10 lat tych samych modeli.
niby integracja tylu marek miała dać im obniżenie kosztów przez współdzielenie komponentów
a jakoś wyszło tak ze wszystkie ich marki produkują niechciane, kiepskie auta
tzn te marki których jeszcze nie zlikwidowali
Widzę, że szybko społeczeństwo przyzwyczaiło się do dobrostanu. Jeszcze nieco ponad 10 lat temu walczyliśmy o takie inwestycje. Teraz w wielu branżach mówi się o zwolnieniach, eldorado się kończy więc szanowałbym pracę i nie byłbym tak bardzo optymistyczny. Produkcja aut to nie tylko montownia, to również wiele podwykonawców i producentów różnych podzespołów. To nie jest tak
@hyperlink: Przecież nawet teraz dalej brną w to i na bezczela nie chcą wycofać się ze sprzedaży w chinach bo będą mieli stratyxD A najlepsze jest to, że i tak nikt nie chce kupować ich niemieckiego gówna nawet po obniżonych cenachxD
@slawek_s: Wiadomo. Pewnie lepiej żeby w fabryce gdzie dziś samochody produkuje Volkswagen dalej składali Tarpana ( ͡° ͜ʖ ͡°)