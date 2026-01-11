Moja grupa rówieśnicza czyli okolice 25-35 to chyba najgorsza pod tym względem Już 3 chłopaków których znałem ze szkoły - dwóch z średniej i jeden ze studiów jest po tamtej stronie - u jednego depresja związana z rozstaniem, drugi się zachlał po utracie pracy i jakichś problemach z byłą partnerką a trzeci po prostu wyszedł z mieszkania i skoczył z 10 piętra, nie znał ponoć nikt powodu nawet jego rodzice.