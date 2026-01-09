Pogoń bez końca. Dlaczego Polacy zarabiają dużo mniej niż Niemcy czy Duńczycy
Eksperci nie mają wątpliwości: bez skoku produktywności, inwestycji w technologie i realnych zmian strukturalnych Polska nie dogoni unijnych zarobków w najbliższym czasie.VoxClamantisInDeserto
Jeśli produkujesz półprodukty to zawsze będziesz biedniejszy od tego kto te półprodukty kompletuje i sprzedaje jako produkt finalny.
To jak robotnik na plantacji - możesz pracować ile chcesz ale nie przescignoesz właściciela plantacji.. NIGDY...bo on na tobie zarabia więcej niż ty i niego.
Aby
10 razy przy różnych okazjach na wykopie pisałem że Polska nic nie produkuje. I że w związku z tym jesteśmy ciągle zależni od innych. Jak się tak chwilę zastanowić to Polska jako Państwo praktycznie nie istnieje.
Trzeba doceniać pracujących, a nie skupiać się na odbiorcach socjalu.
A w Polsce każdy sobie rzepkę skrobie, indywidualne negocjacje kończą się banialukami o tym że firmy na nic nie stać a za bramą stoi kolejka chętnych nepalczyków na miejsce niezadowolonego.
Konfederacja
bogate firmy stać na szczodrość
ok wprowadz umowe jak w Danii w dowolnej polskiej firmie, zobazczymy jak długo pociągnie xD
@PfefferWerfer: jak i polski górnik ale jakoś nie za dobrze to działa u nas....
@enterprize: ej! Jesteśmy potentatem w produkcji wyrobów gotowy takich jak okna, znicze i jabłka :>
Innowacyjność i technologie to zdaniem Sławka Memcena zbędne ryzyko dla przedsiębiorcy. Lepiej skupić się na taniej sile roboczej.
@OdpowiedzArgumentumAdPersonam: Bezos czytając takie wysrywy zapłakał ze szczęścia i postanowił założyć magazyny Amazonu w Polsce.
No i nie pokazuj takich wykresów bo jak ktoś zobaczy że wzrost produkcji
W sumie to, co opisał ładnie Szanowny Kolega @Pan_krecik - bardzo dobra wypowiedź.
Pamiętacie Państwo, jak mówiłem o "liczeniu kasy w księgach u Yayamiomate" (bo Polak wziął Corollę w Kinto)?
To właśnie