Bo są nieuzwiązkowionymi frajerami którzy łyknęli wolnorynkowe bajeczki. Niemiec czy Duńczyk ma umowę zbiorową, coroczną podwyżkę i sztab negocjatorów związkowych którzy nie dają sobie w kaszę dmuchać i mają swojego przedstawiciela w zarządzie spółki z pełnym dostępem do danych księgowych spółki.



A w Polsce każdy sobie rzepkę skrobie, indywidualne negocjacje kończą się banialukami o tym że firmy na nic nie stać a za bramą stoi kolejka chętnych nepalczyków na miejsce niezadowolonego.



