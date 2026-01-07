Kobiety wydaja 85 procent wszystkich pieniedzy!
Wydaja swoje pueniadze. Wydaja meza pieniadze. Wydaja tez te wszystkie otrzymane od rzadu!cobytuby
Komentarze (56)
najlepsze
Po prostu kobiety są mega hipokrytkami. To nie jest empatyczna płeć, przynajmniej nie względem mężczyzn. Prędzej względem psa.
Też trzeba zauważyć, że młode pokolenia kobiet są coraz mniej empatyczne względem mężczyzn i mają coraz mniej
już się nie kolegujemy.
Tak było zawsze bo taka była podstawowa umowa społeczna w zamian za siedzenie cicho i rodzenie dzieci.
Obecnie to jest wywrócone jednostronnie bo większość obowiązków/oczekiwań zostało zdjętych z kobiet, natomiast ich oczekiwania według świata zostały i mamy galopującą dysproporcję którą w zasadzie nikt nie wie jak zatrzymać poza przyjęciem modelu arabskiego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mało tego, wiesz co jest najgorsze? Mimo, że mężczyzn rodzi się więcej