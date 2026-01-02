Bez automatycznej zamiany B2B na etat? Tusk hamuje superuprawnienia PIP
Premier Donald Tusk nakazał wycofać z rządu projekt ustawy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy.Anakee
Popatrz też na średnie kontrakty programistów, a lekarzy, to inna liga.
Poza tym lekarz to najczęściej wyciąga z sektora publicznego więc jest kosztem gospodarczym. Programiści pozyskują to netto najczęściej z eksportu xD
Już dzisiaj jest
Jednak brac 32% od kogos kto jeszcze nie ma nawet swojego mieszkania w kredycje z pewnoscia wymaga zmiany.
@czatgpt: ZARADNY ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tu chodzi o inne branże i na tym samym wózku siedzi chociażby pół medycyny, nie tylko lekarze - pielęgniarki, ratownicy. Uwalenie tego to paraliż i zadłużenie szpitali, bo wymuszenie UOP to też koszty naliczane wstecznie dla pracodawcy.
Jak tylko wymyślą sposób na uwalenie samego IT, to się nie zawahają. Stety niestety, nie
Sam na b2b jestem, na jednej fakturze póki co, więc nie byłbym zadowolony z takiej zmiany.
ps. PiS też robił dobrze IT i lekarzom.
@Makavlani: Zawsze chodzi o "nadużycia", przygłupiemu elektoratowi wypada jakieś uzasadnienie wcisnąć. Kontrolowanie kont bez wyroków sądów bo "nadużycia", zakusy na ograniczanie wolności słowa bo "mowa nienawiści" i "dezinformacja", podatek cukrowy dla naszego zdrowia oczywiście.
@Makavlani: dodajmy, że jest to bardzo często używane rozwiązanie w państwowych spółkach. Urzędy, media, szpitale, linie lotnicze... Gdzie nie spojrzysz, tam B2B. Sugerowanie, że ta zmiana dotknęłaby tylko IT to patrzenie jedynia na czubek góry lodowej.