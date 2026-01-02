Dla ludzi, którzy się tym jarają - tu przede wszystkim chodziło o nadużycia tego typu, że pani sprzątaczka (czy raczej osoba sprzątająca ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )), mimo spełnienia znamion stosunku pracy, nadal była zatrudniana na śmieciówce. Mimo tego, że czas, miejsce pracy, zakres obowiązków czy przełożony - wszystko było regularne i miało stały wymiar. Taka osoba ma o wiele słabszą pozycję ekonomiczną, więc nawet jakby sobie poszła do Pokaż całość