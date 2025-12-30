Samonapędzające się koło spierddolenia, którego chyba nie da się już zatrzymać.

Bo teraz nawet jeśli jakimś cudem trafi na rynek jakaś normalna dziewczyna to w dosłownie minutę ma tylu orbiterów, że nie wie sama co wybrać. Są duże szanse, że wybierze tego, który wręcz wyspecjalizował się ze sztuki podrywu i dosłownie wie co powiedzieć i co zrobić w każdej jednej sekundzie znajomości. Taka osoba nie jest szczera. Ale jest skuteczna. Pokaż całość