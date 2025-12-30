Dlaczego Mężczyźni Rezygnują Ze Związków z Kobietami
Coraz więcej kobiet skarży się, że mężczyźni przestali inicjować kontakty i zapraszać na randki. Czy to faktyczny trend czy tylko medialny mit? W tym materiale analizuję zjawisko wycofania mężczyzn z randkowania w oparciu o twarde dane z Polski.Gizmo_Clan
Komentarze (230)
To kobiety nie chcą mężczyzn, którzy je otaczają.
Pewnego razu na "szybkich" randkach usłyszałem od znudzonej dziewczyny "o, kolejny informatyk".
Dla nich taki zawód jest nudny, mało atrakcyjny, niezbyt finezyjny i do
A to kobietom korona z głowy spadnie, żeby same taki kontakt zainicjowały? W czym problem? Bozia rączek, nóżek i ust nie dała? Kobiety nagle stały się niemowami?
One to robią od zawsze, w tak sprytny sposób, że chłop myśli, że ją uwiódł.
Baba jak nie chce, to nie ma siły, chłop choćby na rzęsach chodził, nic nie osiągnie.
Płacz sobie, ale lata lecą, a żaden facet nie zainteresuje się podstarzałą kobietą, skoro mając pieniądze, może mieć młodszą
wspolczesne kobiety to leniwe roszczeniowe narcystyczne baby ktorych jedyna misja zyciowa jest zwiedzenie jak najwiecej gowno plaz na tak wspolczena kobieta mierzy swoj sukces
panowie pod zadnym pozroem nie zencie sie ze wspolczesnymi kobietami no chyba ze uda wam sie zwiazac z azjatka, europejski i amerykanki do dno dna
@amarillos: tu niestety musze potwierdzic. Przescigaja sie co roku kto gdzie jedzie i jak fajnie bylo xD
@amarillos: na to trzeba kasy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kolejna sprawa: kobiety nie gotują. W większości przypadków, takimi rzeczami zajmują się mężczyźni. Żadna moja eks, czy kolezanka nie potrafiła gotować tak jak niektórzy znajomi kumple. Oczywiście wyjątkami są babcie, mamy i ciotki - przy nich nawet Makłowicz się chowa. Btw. U mnie w
@Wiedzmumin: cienki lód: hairdressers
Zaraz przyjda redpillowi pua sprzedawcy marzen pisac te swoje kocopoły o pewności siebie, zagadywaniu (cringe) XD w galeriach handlowych czy inne upokarzanie sie i spermiegnie ktore tylko poglebia problem
Bo teraz nawet jeśli jakimś cudem trafi na rynek jakaś normalna dziewczyna to w dosłownie minutę ma tylu orbiterów, że nie wie sama co wybrać. Są duże szanse, że wybierze tego, który wręcz wyspecjalizował się ze sztuki podrywu i dosłownie wie co powiedzieć i co zrobić w każdej jednej sekundzie znajomości. Taka osoba nie jest szczera. Ale jest skuteczna.
ale jak nie przebijesz się przez pierwsze lody to nie będzie też relacji
stan rynku matrymonialnego doskonale oddaje stan całej dzisiejszej gspodarki zresztą
co z tego że masz dobry produkt jak nikt o nim nie słyszał
co z tego że masz c-----y produkt jak masz marketingowe logo i każdy się zabija by go kupić....
Ja trochę z innej strony. Próbuję pokazać, że podryw najczęściej zaczynał się gdy pierwsze lody były już przełamane. Relację powstają na podstawie znajomości. Grupa przyjaciół, sąsiadów, Klub Miłośników Filmów Ormiańskich, praca, szkoła, podczas wygłupiania się. Oczywiście w którymś momencie ktoś musi się odważyć i następuje krótka chwila podrywu, ale zawsze ten podryw w większości przypadków dotyczył kogoś kogo