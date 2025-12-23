Kurierka: Przerzucam nawet pięć ton dziennie. Wysiadają plecy, barki
Kurierka rozwozi przed świętami po 800 paczek dziennie. Płaku płaku jaka jest zmęczona i biedna. No to witamy w męskim świecie, jest równouprawnienie.Buckshot_00
no, ale się nie dziwie, bo mało kto normalny chciałby pracować w tym zawodzie
A teraz trochę feminomatematyki:
Średniej wielkości torebka waży około 3 kilo(błyszczyki, tampony i co tam jeszcze ważą swoje)
Na zakupach spędza około 3-4 godziny
W tym czasie zrobi okolo 12 tysięcy kroków i wypowie okolo 20 tysięcy słów.
Zatem stosując przelicznik fryzjersko-kosmetyczny, wychodzi ze przerzuci około
Nie widzę problemu. To mężczyźni powinni mieć niższe normy dźwigania ( ͡º ͜ʖ͡º)
@PustynnyDuch: bo chodzi o równo-uprawnienie, a nie równo-obciążenie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
otóż skoro płacę to wymagam (zakładając że nie nadziałem się na zapis w regulaminie na 50 stronie że usługa dostawy jest wyłącznie do pierwszych drzwi czy whatever).
bym nie chciał wniesienia to bym zamówił do paczkomatu, nie istnieje żaden inny powód korzystania z usług kurierskich
a w gestii pracodawcy i pracownika jest już umówienie się
@villager: paczka nie mieści się w paczkomacie
✅Wyborcza.
✅Zaimki żeńskie.
✅Brak myślenia o mężczyznach.
@gazowamychlebLPU:
Pewnie pod "nie mam sił, żeby wziąć kąpiel, tylko się przemyję i padam" kryje się to, że bierze prysznic w pięć minut jak każdy rozsądny człowiek zamiast siedzieć w łazience dwie godziny c--j wie po co.
@0rdynus: Kto im kazał?