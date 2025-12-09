"Nie wolno usiąść nawet na minutę". Pracownicy zbierają podpisy, chcą końca absu
Trzeba stać przez 8, a nawet 12 godzin pracy. Nie wolno nawet oprzeć się o ladę, bo oko kamery nie śpi. Coraz więcej osóWrzeCiOna
Komentarze (37)
Ja wiem, to nie jej wina tylko debilnych menadżerów. Już bym wolał, żeby babka sobie posiedziała i sam do niej przyjdę z towarem do skasowania.
Do klienta podchodzi się wtedy gdy zaczyna wypatrywać nas wzrokiem, a nie jak wejdzie do sklepu.
Postęp i cywilizacja jak uj.
Faktycznie, czuję się bardzo obrażony i nieszanowany jak studentka nabija mi ciuchy na kasę siedząc na tyłku.
Przecież to najkrótsza droga do problemów zdrowotnych z kręgosłupem itp.
@staszaiwa: Oraz ZYLAKOW,
Znam goscia co pracowal w gastronomii po 12 godzin i w wieku 28 lat mial juz zylaki, z tego co mi opowiadal to wiele osob tam tak ma
@kinlej: A gdzie kupują? Mi to bardziej wygląda na pierwotną wersję onlyfans. W zamian za zdjęcia biorą do torby co chcą. Czyli następuje wymiana dóbr w zamian za usługę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Hodofca: Wiesz ile te zdjęcia były by teraz warte? To był dobry "deal"!