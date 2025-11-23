TL;DR: Przy rekrutacji na specjalizację lekarską w PL bardziej opłaca się klepać śmieciowe publikacje w spółdzielniach punktowych i dopisywać znajomych niż dobrze zdać LEK i robić uczciwą naukę. System premiuje kombinatorów z "układami", a nie tych, którzy faktycznie coś umieją.
Mirki, to co się dzieje przy rekrutacji na rezydenturę, to jest żart z ludzi, którzy uczciwie zapierniczają do LEK-u i próbują robić normalną naukę.
W skrócie: w naborze na specjalizację dostajesz dodatkowe punkty za publikacje naukowe (do małego limitu). Brzmi fajnie? W praktyce wyszła z tego punktowa patologia:
- "Spółdzielnie punktowe" - kilku/kilkunastu kumpli umawia się, że "zrobimy parę prac, każdy dopisuje każdego". 10 autorów, 5 publikacji, nagle każdy ma „pełen komplet” punktów do rekrutacji. Nieważne, kto faktycznie cokolwiek zrobił, nieważne czy z AI i do czasopisma teologicznego, czy Lanceta/Nature.
- Śmieciowe czasopisma z listy - zamiast walczyć o porządne czasopisma, ludzie szukają takich, które "nie robią problemów". Byle gniot, byle na liście ministerialnej, byle szybko przyjęli. Jakość merytoryczna? Nieistotne.
- Kupczenie autorstwem - dopisywanie szefów, znajomych, rodziny, kogokolwiek. Nie masz układów? Twój problem.
- Matematyka zamiast medycyny - ktoś, kto ogarnia naukę i zrobił jedną porządną pracę, może przegrać rekrutację z kimś, kto w rok "mielił kotlety" w wątpliwych periodykach i dopisywał się wszędzie, gdzie się dało.
Efekt?
- Osoba, która świetnie zdała LEK, ma realne ryzyko, że nie dostanie wymarzonej specjalizacji
- przegra z kimś, kto opanował triki systemu, a nie materiał z interny czy chirurgii.
To jest punktoza w najgorszym wydaniu. Zamiast zachęcać do rzetelnej nauki, system mówi młodemu lekarzowi:
"Nie opłaca ci się robić solidnych badań i walczyć o dobre czasopisma. Opłaca ci się mieć jak najwięcej nazwisk na jak największej liczbie byle jakich prac."
Przy okazji cierpią też ludzie, którzy robią naprawdę wartościowe badania - ich prace giną w zalewie śmieciowych publikacji pisanych wyłącznie "pod punkty", a nie po to, żeby kogokolwiek leczyć lepiej.
Jeśli naprawdę chcemy promować naukowców, to:
- róbmy to przez granty, stypendia, konkursy,
- a nie przez wypaczanie wyniku LEK-u, który miał być egzaminem z wiedzy klinicznej, a nie testem z kontaktów towarzyskich i znajomości „właściwych” redakcji.
Należy jak najbardziej rozdmuchać i nagłośnić ten temat. Chcecie, aby leczyło was profesorskie dziecko dopisane 10 razy do pracy, czy ten kto rzeczywiście to napisał, bo był po prostu najlepszy z najlepszych?
Czyżby jedno z takich czasopism było w Toruniu? ( ͡º ͜ʖ͡º) i związane z pewnym księdzem? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡
@Brutus66: Ta porządek jak z MBA z Kolegum Tumanum okazało się z dyplomy robili politycy wszystkich opcji Xd i sprawa ucichła
Przyczyną jest baza pytań lekarskiego egzaminu, który zda każdy debil, który wkuje bazę. W moich czasach ten egzamin ciężko było w ogóle zdać. Zagraniczni studenci zdawali go w 10-20%. Dziś zda go byle debil z prywatnej uczelni Akademii Śląskiej (nie myślić z publicznym ŚUM).
Jeśli zatem macie rozstrzał na poziomie 2-3 punktów, te 5 punktów za publikacje to naprawdę dużo....
