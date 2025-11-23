TL;DR: Przy rekrutacji na specjalizację lekarską w PL bardziej opłaca się klepać śmieciowe publikacje w spółdzielniach punktowych i dopisywać znajomych niż dobrze zdać LEK i robić uczciwą naukę. System premiuje kombinatorów z "układami", a nie tych, którzy faktycznie coś umieją.

Mirki, to co się dzieje przy rekrutacji na rezydenturę, to jest żart z ludzi, którzy uczciwie zapierniczają do LEK-u i próbują robić normalną naukę.

W skrócie: w naborze na specjalizację dostajesz dodatkowe punkty za publikacje naukowe (do małego limitu). Brzmi fajnie? W praktyce wyszła z tego punktowa patologia:

"Spółdzielnie punktowe" - kilku/kilkunastu kumpli umawia się, że "zrobimy parę prac, każdy dopisuje każdego". 10 autorów, 5 publikacji, nagle każdy ma „pełen komplet” punktów do rekrutacji. Nieważne, kto faktycznie cokolwiek zrobił, nieważne czy z AI i do czasopisma teologicznego, czy Lanceta/Nature.

Śmieciowe czasopisma z listy - zamiast walczyć o porządne czasopisma, ludzie szukają takich, które "nie robią problemów". Byle gniot, byle na liście ministerialnej, byle szybko przyjęli. Jakość merytoryczna? Nieistotne.

Kupczenie autorstwem - dopisywanie szefów, znajomych, rodziny, kogokolwiek. Nie masz układów? Twój problem.

Matematyka zamiast medycyny - ktoś, kto ogarnia naukę i zrobił jedną porządną pracę, może przegrać rekrutację z kimś, kto w rok "mielił kotlety" w wątpliwych periodykach i dopisywał się wszędzie, gdzie się dało.

Efekt?

Osoba, która świetnie zdała LEK, ma realne ryzyko, że nie dostanie wymarzonej specjalizacji

przegra z kimś, kto opanował triki systemu, a nie materiał z interny czy chirurgii.

To jest punktoza w najgorszym wydaniu. Zamiast zachęcać do rzetelnej nauki, system mówi młodemu lekarzowi:

"Nie opłaca ci się robić solidnych badań i walczyć o dobre czasopisma. Opłaca ci się mieć jak najwięcej nazwisk na jak największej liczbie byle jakich prac."

Przy okazji cierpią też ludzie, którzy robią naprawdę wartościowe badania - ich prace giną w zalewie śmieciowych publikacji pisanych wyłącznie "pod punkty", a nie po to, żeby kogokolwiek leczyć lepiej.

Jeśli naprawdę chcemy promować naukowców, to:

róbmy to przez granty, stypendia, konkursy,

a nie przez wypaczanie wyniku LEK-u, który miał być egzaminem z wiedzy klinicznej, a nie testem z kontaktów towarzyskich i znajomości „właściwych” redakcji.

Należy jak najbardziej rozdmuchać i nagłośnić ten temat. Chcecie, aby leczyło was profesorskie dziecko dopisane 10 razy do pracy, czy ten kto rzeczywiście to napisał, bo był po prostu najlepszy z najlepszych?