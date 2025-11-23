Hity

tygodnia

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
3623

Pokaż 18+

Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
3324
Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
3066
Policja Bieruń wytacza Audytorowi postępowanie i blokuje komentarze
3073
Bezdzietne kobiety powinny później przechodzić na emeryturę - petycja.
2828

Powiązane tagi