Cloudflare przepisał swóje oprogramowanie do języka Rust, po czym wszystko padło
W 53 dni po ogłoszeniu przez Cloudflare, że ich usługa jest teraz bezpieczniejsza, ponieważ została przeniesiona do Rust... błąd w kodzie Rust spowodował ogromną awarię.ochucki
A co do tego p---------a o Rust to nie do końca nadążam.
Zrobili sobie prealokację pamięci żeby było szybciej (spoko) bo wyliczyli, że prawidłowy input nigdy nie będzie większy niż X. Potem z-----i wewnętrzną logikę która dostarcza te dane (niespoko) i pchali dalej dane >2X (bardzo niespoko). Analogiczny błąd można zrobić w dowolnym języku
@Morf: ewangeliści rusta to inny rodzaj człowieka i uważają, że rust zwalnia od myślenia, bo statyczna analiza wszystko wychwyci. przykład z tego miesiąca:
https://wykop.pl/link/7827985/krytyczna-podatnosc-w-androidzie-umozliwia-zdalne-wykonanie-kodu-bez-interakcji/komentarz/134022109/uzywanie-funkcji-memcpy-jasno-wskazuje-ze-luka-jest-efektem-uzywania-c-albo-c-moze-juz-czas-najwyzszy-zaczac-uzywac-jezykow-programowania-takich-jak-r
Może już czas najwyższy zacząć używać języków programowania takich jak Rust, które zapewniają bezpieczeństwo pamięci i zgodnymi z pryncypiami Secure by Design promowanymi przez CISA? Chciałbym uświadomić niektórych twardogłowych, że w przypadku Androida
@MamCieNaHita: zwalnia od myślenia to raczej AI. Rust wykazuje pewne błędy, które w innych językach często idą na produkcję i sobie żyją aż do pierwszego 0-daya
https://wykop.pl/link/7835311/co-spowodowalo-awarie-cloudflare
A wykopujecie faceta, który twierdzi, że to zmiana
Co spowodowało awarię Cloudflare
tak, pwno przepisali, a nie bylo tak:
Hej chat, refactor all files into rust, thx!
Po pierwsze, jest dokładnie odwrotnie: język wykrył potencjalny problem i zmusił programistę do obsłużenia tego problemu. Ta metoda append_cośtam zwróciła nie Values tylko Result<Values, Error>. W większości innych języków, zwracałaby Values i ewentualnie rzucałaby wyjątek. Programista musiałby świadomie dodać blok try...catch, a jakby nie wiedział, że wyjątek jest możliwy, to by go nie dodał i żyłby w nieświadomości. Napijesz się, naćpasz, a