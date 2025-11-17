Podatkowa kara za giełdę
Polska jest jedynym krajem Europy, który dla celów podatkowych pozwala zwiększać koszty nabycia nieruchomości o inflację, a nie pozwala w taki sam sposób zwiększać kosztów nabycia akcji.Eldritch2077
Komentarze (24)
Oczywiście wszystko w trosce o obywateli ;)
Dlatego nie będzie w Polsce promowania giełda.
@bossssob:
Najgorsze jest to że w całej tej dyskusji nikt nie zastanowi się co powoduje że ludzie inwestują w taki czy inne aktywo. A tu chodzi o to ile % z inwestycji zabiera nam państwo
@bossssob: oczywiście że tak by było xD
ale kretyni z deficytem iq ciągle myślą że jak janusz zapłaci kataster od 3 mieszkania to nagle nieudacznicy którzy nawet na wkład własny nie potrafią odłożyć będą mogli kupić
Wtedy ludzie przerzucą się na inne formy inwestowania bo póki co jedyny sensowny kierunek jest jeden -> nieruchy bo praktycznie zerowe opodatkowanie i nisko ryzyko porażki inwestycyjnej ¯\(ツ)/¯
Te 19% gwarantuje Ci stratę na lokatach do inflacji
Ps: Wiesz ze jak nie mieszka się w Polsce to np z takiego USA dostajesz 100% do ręki z oigacji I to ma sens.