"Boże, jak on musiał cierpieć". 14 letni Mateusz z Suszu nie żyje
Chłopak popełnił s---------o, po tym jak miesiącami był nękany przez rówieśników. Szkoła nabrała wody w usta i nic nie zrobiła, mimo że rodzice zgłaszali sprawę.brednyk
Komentarze (269)
Ale do meritum - co sie wlasciwie na tym swiecie odpierdziela? NIe ogarniam.
Zawsze bylo, jest i bedzie, ze ktos w szkole jest w jakis sposob gnebiony. Takie sa dzieciory. Byly, sa i beda. No nie przeskoczysz.
Skoro rodzice zglaszali to brak reakcji
Teraz natychmiast masz filmiki i social media i po dwóch dniach wie cała szkoła, a po tygodniu pół miasta i dzieciak nie ma życia.
W dodatku kiedyś były podsmiechujki, rzadko prawdziwe bicie. Teraz trzeba eskalować, bo sociale wymagają ciągłego
@buczubuczu: oni doskonale wiedzieli co sie dzieje i nie potrzebowali sie rozejrzec. Kazdy kto mial do czynienia z tym systemem wie ze nauczyciel wiedzial pewnie wczesniej od rodzicow. Ludzie gadaja, uczniow sie zna, plotki w pokoju nauczycielskim itp Oni doskonale wiedza kto komu co i kiedy, po prostu maja na to w------e bo dla nich, dla dyrektora i dla szkoly
W Polsce dosłownie nie ponoszą dzieci żadnej odpowiedzialności za takie rzeczy.
Sam pamiętam jak w podstawówce całą klasę terroryzował jeden chłopak z domu dziecka, im bardziej ktoś był lubiany, tym bardziej był przez niego dręczony.
Męczyliśmy się z nim cztery lata, wiele dzieciaków doprowadził do skraju wytrzymałości, problem zgłaszany wielokrotnie, do
A spróbuj tylko oddać (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) to wtedy nauczyciel się zainteresuje