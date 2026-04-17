Byłem sobie odebrać paczuszkę z paczkomatu, no i po zakończeniu procesu witam mnie taki komunikat. Wszystko wygląda na to że właściciel InPostu chce przeszczepiać patologiczne zwyczaje ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Patologiczne dlatego że tam uprzejmość jaką było dawanie napiwków przeraziła się w straszną patologię gdzie napiwki są często obowiązkowie i wręcz prawie wlicza się do podstawy wynagrodzenia i dzięki temu w restaurację płacą głodowe stawki mając na uwadzę to, że zawsze reszta dorzuci klient. Nie będę się rozwodził nad tym jak to tam ewoluowało bo jest to opisane w wielu miejscach w internecie. Ale niech za przykład posłuży fakt, że nawet prośba o napiwek potrafi być dostarczona listownie z rachunkiem za prąd.

Może by InPost wziął i podniósł płacę kurierom i nie zbierał od ludzi napiwków? Tym bardziej że jeśli chodzi o paczkomat to to już jest kolejny poziom absurdu. Kto ma dostać ten napiwek? ja który odbieram paczkę z paczkomatu, sam paczkomat, czy kurier który wrzucił 25 paczek i pojechał dalej, a może sam InPost za to "że jest". Skąd mam wiedzieć że dostarczyciel był uprzejmy, schludny, uśmiechnięty, nie klął jak szewc wkładając moją paczkę do skrytki i obchodził się z nią z troską?. Skąd wiedzieć czy mówił przy wkładaniu paczki do paczkomatu "dzień dobry" albo "proszę bardzo"? No kurde, nie znam gościa, może wyda te kase na chalnie, k--s i panienki?! I co tak do każdej skrytki się uśmiecha wkładjąc paczkę? Nawet nie wiem czy coś się na ekranie wyświetliło w paczkomacie bo wszystko załatwiłem przez swój telefon, ale kto wie, może było nagranie z monitoringu i nie zwróciłem uwagi. Ale zaraz, zaraz jak z aplikacji to czyli może moja komórka lub aplikacja dostać ten napiwek? Jawne granie na emocjach i wymuszanie dopłacania do normalnych obowiazków opłacanych stosunkiem pracy między pracodwacą a pacownikiem i tym smaym powiększanie i tak niemałych kosztów przesyłki inpostem. Ponadto jak to jest potem rozliczane? ktoś wie? kurier dostaje cała kwote czy już po podatkach?



Wiem wiem, nie chcesz nie płać, kliknij pomiń. Ale to jest patologia i trzeba to tępić w zarodku.