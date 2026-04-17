tl;dr: Kornelia Wieczorek to 17-letnia "naukowczyni" hołubiona przez polskie media. 10 marca 2026 prezydent Karol Nawrocki odznaczył ją Srebrnym Krzyżem Zasługi:
https://www.gdynia.pl/dla-mediow/komunikaty-dla-mediow,4100/kornelia-wieczorek-licealistka-z-gdyni-ze-srebrnym-krzyzem-zaslugi,594373
14 kwietnia 2026 "osiągnięcia naukowe" Kornelii zostały zakwestionowane w obszernym poście na polskim subreddicie portalu reddit.com:
https://archive.ph/E9hAD
Następnego dnia post zniknął jednak z portalu, a w sieci pojawiły się informacje, że Kornelia wytoczyła proces autorowi posta.
https://wykop.pl/link/7928479/czy-naukowczyni-kornelia-wieczorek-probuje-uciszyc-krytykow
Równocześnie 14 kwietnia 2026 na forum Wanda użytkowniczka cherryblossom12345 - prowadząca od dłuższego czasu prywatne śledztwo ws. "osiągnięć" Kornelii Wieczorek - otrzymała odpowiedź na maila z zapytaniem odnośnie współpracy KW z Netherlands Institute for Neuroscience. KW wśród swoich osiągnięć wymieniała piastowanie stanowiska Research Assistant w Instytucie. Informacje o tej współpracy pojawiają się głównie w materiałach własnych i medialnych. Brak jednak potwierdzenia w publicznych zasobach instytutu (np. listy członków zespołów badawczych na stronie instytutu), brak też publikacji z nazwiskiem Kornelii Wieczorek. Odpowiedź Instytutu na zapytanie użytkowniczki wydaje się potwierdzać definitywnie, że współpraca KW z ww. instytucją była fikcją:
Sam przeczytałem jeszce raz ten artykuł nie będę cytował bo przeklejał bym i komentował fragmenty co jest marnotrawstwem czasu. Dziewczyna eksplodowała w ciągu roku. Licząc wyjazd na wykłady do USA rok wcześniej to będzie 2 lata.
@Willux: Moim zdaniem nie chodzi o żadne osiągnięcie. Tylko że jest to młoda kobieta i ktoś z otoczenia Nawrockiego wpadł na pomysł, iż taka akcja pokazowa z medalem może być dobrą próbą dotarcia do elektoratu młodych kobiet. Czyli do grupy, gdzie PIS ma bardzo niskie poparcie, więc toeretycznie jest spory potencjał na jego zwiększenie.
@AAA90: Żeby tylko. Jak pojawiają się jakieś znaleziska, na których temat człowiek naprawdę się zna, bo np. zajmuje się tym zawodowo i widzi, jak populistyczne wysrywy, dosłownie na
Owsik też kozaczył i go matka kurka błyskawicznie wyprostował.