Jeśli za coś grozi od 200 PLN mandatu po 25 lat więzienia i zależy to tylko od widzimisię sędziego to jest to ciężka patologia prawna. Zobaczymy że dziwnym trafem członkowie odpowiedniej kasty, z odpowiedniej partii itp. będą dostawać dolny zakres. Za to szary obywatel środek i górę wg. całej surowości prawa. Poza tym jest to bardzo korupcjogenne - skoro prawo zezwala na tak szeroki zakres kary i decyduje o tym jeden człowiek Pokaż całość