W sieci zawrzało przez nowe przepisy dla kierowców. Widzimy się w więzieniu
Sejm przyjął właśnie ustawę, która zaostrza konsekwencje za rażące naruszenia przepisów drogowych. Najwięcej emocji budzi zapis o karze więzienia za przekroczenie prędkościandroid_com_pl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 191
- Odpowiedz
Komentarze (191)
najlepsze
Bolzgie państwo silne wobec słabych, klasyczek ( ͡º ͜ʖ͡º)
Teraz będzie wielkie polowanie na kierowców
@Grzesiok: Ale przeczytałeś wpis który komentujesz? :)
Bo wbrew clickbajtowym artykułom nie ma (i nikt nie planuje) prawa żeby za dowolnie wysokie przekroczenie prędkość iść do więzienia.
Mój ulubiony odcinek, dwa pasy, dwie jezdnie, nagle zabudowane. Realnie nic się nie zmienia, a 100m za znakiem stoją już niebiescy z suszarką ( ͡° ͜ʖ ͡°) dlatego gardzę tymi wszystkimi którzy mówią "wystarczy jedzic przepisowo".
I nie, nie przesadzam z tymi 100 metrami, naprawdę te chujki tak to wykorzystują.
https://www.google.com/maps/place/Ogrodzenie,+Radlin/@50.915374,20.6815197,3a,75y,15.75h,72.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sj8_CNkiOJKr_ICTD5mAiMg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D17.382657432962446%26panoid%3Dj8_CNkiOJKr_ICTD5mAiMg%26yaw%3D15.745160871462236!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x471838e3b0265fad:0x9c6aaad5daf2719f!2sSkar%C5%BCysko-Kamienna!3b1!8m2!3d51.114294!4d20.8477827!16zL20vMDIybWo2!3m5!1s0x471820b3f55b6f0b:0xe26e0f20ca8d2cb1!8m2!3d50.8562351!4d20.7248141!16s%2Fg%2F1tl9l9xp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTExMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Oraz członków zarządu dróg, wodociągów, policjantów na i po służbie, a nawet na emeryturze, byłych Sb-kow i kolegów królika.
Sporo tych wyjątków, pewnie kogoś pominąłem.
@reveil: nie na pewno nie. Do tej pory wogole nie dostawali więc teraz będą dostawać górny ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@reveil: Szczególnie, że najwpaniaślejsza kasta "jednych człowieków" jest ciężką patologią, wywodzącą się z systemu totalitarnego, nigdy nie zweryfikowaną ani nie oczyszczoną. Do tego relatywnie słabo wynagradzaną, za to niezwykle silnie chronioną prawnie i mającą najszersze kompetencje spośród całej władzy. Tylko ta grupa ludzi - gdyby im zależało - mogliby państwo postawić na nogi. Ale im się nie
Nie rozumiem oburzenia, z jednej strony byśmy chcieli, żeby się skończyła wolna amerykanka na ulicach, a z drugiej
Tak samo definicja narażenia kogoś na niebezpieczeństwo?
Co nie? Co nie? Przecież nie zostawią tego do wolnej interpretacji według widzimisie policjmastra, który wlepi albo nie wlepi mandat i klepnie wyrok rujnujący ci życie bo będzie mu się wydawało że to co zrobiłeś było dla niego rażące? ( ͡° ͜ʖ
Typie, urządzenia pomiarowe w zależności od temperatury powietrza mają większy margines błędu niż te "nie przekraczaj".
Pokaż mi kogoś kto "z--------a" bo na ograniczeniu do 40km/h jedzie 50. To są pewnie ci p------i podludzie co jeszcze jak siedzą w robocie to sobie planują "ale jak będę wracał to zaszaleję i przekroczę prędkość o 10km/h bo lubię jazdę na krawędzi"
Całkiem poważnie: dziś RP powoli staje się większym zagrożeniem dla własnych obywateli niż Rosja. Atak tamtego państwa wciąż jest mało prawdopodobny,
@homofobodaktyl_: wysryw premium :D
ale przynajmniej się zaśmiałem :)
miłego wieczoru