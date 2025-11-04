Populacja w PL i tak jest historycznie rekordowa. Nie ma w takiej stabilizacji najmniejszej tragedii. Ale zamachem jest w takim momencie sprowadzanie setek tysięcy obcych ras, religii czy w ogóle obcych ludzi. UK czy holenderskie, niemieckie miasta najlepszym przykładem jak się to później kończy - kompletna zmiana demografii, wymiana populacji na kompletnie inną.