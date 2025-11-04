Roczna suma urodzeń w Polsce spadła już do 240 tysięcy
We wrześniu urodziło się 22 tys dzieci (22,2 tys rok temu) Zmarło: 33,5 tys osób (32,7 tys rok temu) W ostatnie 12 m-cy urodziło się 240,4 tys dzieci* Zmarło 409,4 tys osób *w tym 6 tys w programie in-vitro In-vitro spowalnia spadkigalaxico
Komentarze (43)
Problemem nie jest spadek sam w sobie, a zbyt szybki spadek. W takiej sytuacji pozostaje wybór między przestępczością, a śmiercią głodową.
A dlaczego kobita co nie urodziła ani jednego dziecka ma mieć przywilej względem przykładowo mężczyzny co brał udział w wychowaniu dzieci? Krótka piłka.
-Prababka miała 12-ro dzieci
-Babka 6-ro
-Matka 3 dzieci
-Ja jedno
-A córka ma 1-go kota i to wykastrowanego...
Czepiłeś się tych 12, ale 6 już nie bo dobrze wiesz, że w latach 50 i dalej praktycznie wszyscy przeżyli?