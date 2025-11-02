Europa wymiera nieustannie od 1990r. kiedy to średnia dzietność w wielu krajach zaczęła spadać poniżej 1,5. W Polce był to 1998r. kiedy dzietność wynosiła 1,44 – dziś jest to już tylko 1,09. Jednak te zjawisko nie jest czymś tragicznym – da się żyć i funkcjonować w kraju, który „się zestarzał”.
Rządy oraz giga-korporacje zrobiły z całego rozwiniętego świata – w tym Polski - miejsce, w którym wydajność, produkcja, PKB, wszystko musi nieustannie rosnąć. Mało tego, jeśli ten wzrost będzie zbyt niski, zwykli obywatele będą musieli zmierzyć się z kryzysem, a jak będzie ujemny – jak w 2008r. – to przeciętniaków czekają całe długie lata zaciskania pasa.
15-20% par w Polsce ma problemy z płodnością – głównym powodem jest niezdrowe jedzenie oraz nieprawidłowa waga. Szczególnie mocno szkodzą nam tłuszcze trans – paczka tanich ciastek potrafi chwilowo obniżyć ilość plemników nawet o 80%... Gdyby rozwiązać ten problem, to w Polsce dzietność mogłaby wzrosnąć nawet do 1,4.
Gdyby bardziej zadbać o dzieci: o to, aby prawidłowo się rozwijały, dobrze się odżywiały, miały zdrowe poziomy hormonów, to również w dorosłości chętniej i skuteczniej zakładaliby rodziny. I wiem, że ludzie to nie świnie, które mają się mnożyć bo inaczej „właściciel” straci, niemniej takie są fakty: im większy testosteron u chłopców i mężczyzn, tym są atrakcyjniejsi i płodniejsi, tym łatwiej im znaleźć partnerkę i tym szybciej spłodzą z nią dziecko.
Dodatkowo z każdym rokiem rośnie liczba poronień – w Polsce jest to szacunkowo 15 do aż 20%... Główne przyczyny poronień to: czynniki hormonalne (spowodowane min. nadwagą i ogólnie złą dietą), stres, czy zbyt wysoki wiek. Z czasem liczba poronień będzie już tylko rosnąć, gdyż kolejne pokolenia Polek mają coraz większe problemy ze zdrowiem i coraz później decydują się na pierwszą ciążę…
Niestety – prognozy pokazują, że do 2050r. ponad 50% młodych Europejczyków będzie miała nadwagę, problemy z poczęciem dziecka może mieć aż 30% młodych par, a panie które będą czekały z pierwszą ciążą do 30 roku życia i dalej mogą nigdy nie zajść w ciążę, inaczej niż metodą In-vitro. Jednocześnie żaden rząd w Europie nie chce walczyć z tym problemem, chociażby przez zakaz nadwagi u dzieci (czyli obowiązkowe ćwiczenia dla dzieci z nawagą, obowiązkowe obozy dla otyłych itp.) czy poprawę jakości leków i żywności. Za to każdego roku wydajemy miliardy euro na sprowadzanie do Europy dorosłych ludzi z krajów III świata…
Jeśli komuś podoba się to co tu regularnie wrzucam, to może mnie wspomóc coś kupując (rzuciłem picie, palenie i słodycze, więc ten zysk pójdzie w całości na klocki lego)
Komentarze (204)
najlepsze
A sprowadzajcie kobiety w wieku rozrodczym bez męża.
Im wszystkim wizy dawać. I nagle problem się będzie minimalizował.
Będą musiały znaleźć partnera na miejscu.
Aby pozostać dłużej niż 10lat w Polsce.
Czyli jak staną się już mało płodne to będą wracać albo się kręcić jak mieć męża i dziecko.
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
No wie, ale człowiek zrobił rzeczy "nienaturalne" przez co doprowadzi się do zagłady...
Dziś część młodych kobiet w ogóle nie chce mieć dzieci, część nie może - jak weźmiemy tylko te Polki które:
-chcą
- duża liczba urzędników, którzy siedzą, przyjmują jakieś papierki, wystawiają zaświadczenia - coś co na spokojnie może robić jakiś system i wtedy w każdym mieście, tysiące pań i panów urzędników można by skierować do pracy na produkcji albo przy opiece
- wiek emerytalny kobiet 60 lat, dopóki nie zacznie się poważnie tego podważać, to wszelkie gadki że mamy za mało dzieci
Normalnie natychmiastowa anihilacja plemników po zjedzeniu ciastek. Tanie ciastka mogą konkurować z żelem plemnikobójczym. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Całość oceniam na...
@glass3: też się uśmiałem. Obecne plemniki to wynik jak się prowadziłeś 3 miesiące wcześniej. Ale generalnie problem istnieje
@Damasweger: Niestety, ale wszystkie rude.
@Halski-patrol: może rodzice też trochę się cieszą - chyba mało jest tam par które NIE CHCĄ dzieci XD