Zatrzymać samotność, odbudować wspólnotę recepta na więcej dzieci [WYWIAD]
Nie da się mieć więcej dzieci bez odbudowy relacji, wspólnoty i poczucia sensu. Bartosz Marczuk proponuje kompleksowy plan dla polskiej demografii demograficznego Pegaza. Od bonu mieszkaniowego po zakaz smartfonów w szkołach wszystko po to, by Polska znów stała się krajem przyjaznym rodzinie.ObserwatorGospodarczy
Komentarze (94)
najlepsze
@Brzydka_i_niechciana: W którym miejscu ja pisałem o zabranianiu kobietom czegokolwiek?
@BedzinGurom: no widzimy wlasnie jak te instynkty dzialaja xD
@herman-gering: Bo mają płacone za gadanie. Jak powiedzą "w sumie to nie ma rozwiązania" to temat wyczerpany i tyle. A tak sobie mogą słodko pieprzyć pierdołki.
@uirapuru: Chciałbym wspomnieć że "wolność ekonomiczna kobiet" jednocześnie zepsuła rynek pracy i psuje go do dziś bo nagle pracodawcy dostali wręcz podwojoną ilość niewykwalifikowanej siły roboczej.
https://polskawpraktyce.pl/emigracja-polakow-ile-osob-naprawde-wyjechalo-i-dokad.html
@HaPe: Nadal przybędą z inną mentalnością i przez kilka lat będą w stanie zmienić trochę sytuacje, w dużych miastach, mimo że jest nadwyżka młodych kobiet to wcale cudów nie ma, bo ich mentalność jest w sporej części mało sprzyjająca zakładaniu rodziny.
Tylko tyle i aż tyle.
@sylwke3100: no na pewno mocno to wpłynie dodatnio na demografię jak wszystkie młode kobiety wyjadą, a młodzi mężczyźni zostaną zabici lub kalekami fizycznymi/psychicznymi. To nie XX wiek, mamy przykład za rogiem - Ukraina (gdzie i tak było trudniej wyjechać niż byłoby u nas podczas wojny). Tam po wojnie nawet jak dzietność skoczy do 2.0 (co się nie