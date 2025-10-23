Maleje skrajne ubóstwo? To tylko pozory. ETS-2 uderzy w najbiedniejszych
22% ludności na tyle szacuje się liczbę zagrożonych ubóstwem transportowym w związku z wprowadzeniem ETS-2. Najgorzej jest pod tym względem w Polsce wschodniej, w terenach górskich i na granicach województw.VoxClamantisInDeserto
węgiel, gaz, prąd - wszystko objęte podatkiem ETS-2
najbiedniejsi nie będą mieli nawet za co ogrzać swojego mieszkania
wszystko w imię brukselskich urojeń
To nie są urojenia.
Przecież oni doskonale wiedzą, co robią...
@krol_europy: Kopciuch i drewno z lasu.
Jak to dobrze, że np. progi podatkowe podatkowe czy opłata PCC za sprzedaż starego roweru na olx są w ten sposób aktualizowane ( ͡° ͜ʖ ͡