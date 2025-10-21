Nieuczciwi lokatorzy muszą mieć się na baczności. Jest projekt zmiany prawa
29 września 2025 r. złożono petycję ws. zmian w prawie lokatorskim i procedurze cywilnej. 13 października 2025 r. trafiła ona do Komisji Petycji Senatu RP. Autor wskazuje, że obecne regulacje nadmiernie chronią lokatorów-dłużników, co generuje wieloletnie zaległości, straty właścicieli i zatory wSpike-83
Komentarze (87)
najlepsze
@kepak: moze by sie dalo go deportowac do korei pn za komusze brednie.
@kepak: jaki ikonowicz? gdzie tak daleko? obstawiam że połowa lewicy od razu podniesie łby a jakiś zandberg czy inny geniusz stwierdzi że to nieludzkie, mieszkanie prawem nie towarem, że przejęcie mieszkania bez płacenia powinno z automatu prowadzić do odebrania mieszkania bogolowi i w ogóle można się rozejść... kaktus mi na dupie wyrośnie jak będzie inaczej...
@isiaczek: utrzyma się, nawet i przejdzie.
Ale gdzieś, na jakimś tam etapie legislacji, nie wiadomo kto dorzuci do treści pozornie zupełnie z czapy "dotyczy wyłącznie wynajmu instytucyjnego" albo "dla przedsiębiorcy o wpisie PKD 213.7, czy inne drobne dopiski typu "i czasopisma" - i wyjdzie z tego taki gniot, że wyłącznie duże zagraniczne fundusze, banki itp, wynajmujące masowo będą chronione, a
Kwestia jak z egzekucją prawa?
Jednak, jakiego prawa się spodziewacie w państwie, w którym jest zerowa odpowiedzialność urzędnicza i polityczna?
Dziś żeby wypowiedzieć umowę, najemca musi nie płacić przez 3 miesiące. Minimalny okres wypowiedzenia jest narzucony przez prawo i wynosi również 3 miesiące. Tych dwóch okresów nie można skrócić, więc w zasadzie każdy może w majestacie prawa przez pół roku mieszkać na cudzy koszt.
Dopiero po pół roku można zainteresować sąd swoim problemem, ale to nie kończy batalii z pasożytem, to dopiero jest jej początek.
@woolfet: gmina powie że nie ma pomieszczeń i noclegowni, niestety. A sąd powie że no jak nei ma to przepisy nie mówią co zrobić czyli najemca pozostaje 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
@nowart76: i co niby da umowa? Lokator się nie wyprowadzi i już. Siłą go wyrzucić nie możesz, a jak zaczniesz nachodzić, to będzie nękanie i naruszanie miru domowego. Nie ma nic do przymuszenia lokatora do opuszczenia lokalu, trzeba mieć sądowy nakaz eksmisji by można było skorzystać z komornika i policji, ale i tu masz ograniczenia.
#co szkodzi obiecać.