Jedyna droga do uwolnienia 2 milionów mieszkań, ludzie boją się wynajmować bo w dniu przekazaniu kluczy tak naprawdę mogą tylko trzymać kciuki, że nie natrafili na złodzieja, on, od tej chwili jest faktycznym posiadaczem lokalu, Ty masz co najwyżej kwit notarialny, dowód zakupu, księgę wieczystą itp, ale żeby ponownie wejść do środka, to, przy złych wiatrach, przygotuj się na 3 lata batalii sądowych