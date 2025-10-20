Takiego spadku liczby ofiar jak Polska nie odnotował żaden kraj UE
Polska odnotowała największy spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach w UE - o 35 proc. w porównaniu z 2019 r. Dane przedstawiła Komisja Europejska.DzonySiara
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
W sumie zastanawiam się jak rozwój kolei by zmniejszył ruch samochodów. Dlatego teraz powinniśmy przyśpieszyć budowę kolei.
@albin_kolano: Nie no, to trzeba zwyczajnie lubić (ಠ‸ಠ). A nie myślałeś czasem zabierać ze sobą w trasy (do pracy) matę i misę do medytacji?.
@lukaszlukaszkk: po prostu zacząłeś robić to co powinieneś był robić od początku, czyli zachowywać szczególna ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych, a nazywać to sobie możesz jak chcesz.