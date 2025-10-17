Jak zatrzymać atak psa?
Oby nikomu się nie przydało, ale wiadomo, że 70 osób dziennie w Polsce powinno to wiedzieć. Przy okazji - jak wystartować inicjatywę ustawodawczą, aby prawo lepiej chroniło obywateli przed nieodpowiedzialnymi psiarzami?Musisz_je_tak_skrobac_bo_zmarzniete
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
Dwa. Pierdzielenie dla psiarzy. Dla świadka zdarzenia: patyk, pręt, śrubokręt lub co częściej możemy mieć pod ręką - klucz od mieszkania czy samochodu wbity w oko. Oczywiście w oko agresywnego psa a nie jego durnego właściciela.
@vectoreast: why not both?
@FeetFan: Nie jak SIĘ bronić, tylko jak pomóc komuś innemu
@reveil: czemu się nie wyprowadzisz do mądrego kraju?
Rozumiem, że masz na myśli