Gdańsk sprzedał kontenery covidowe pięć razy taniej, niż kosztowały
Gdańsk kupił kontenery za 646 tys. zł, a sprzedał za nieco ponad 116 tys. zł. W pandemii miały służyć osobom bezdomnym, które musiały przejść kwarantannę w związku z koronawirusem, potem jednak stały praktycznie nieużywane, niszczały.blastocysta
To tak jakby mieś do kogoś pretensje, że po 2 latach sprzedaje używany samochód znacznie poniżej ceny za który go kupił ¯\(ツ)/¯
Przecież to jest top kek xD
Szkoda, że sie jeszcze specjalnie nie zarażali, żeby dostać taki kontener
Jasne ze mozna by ich uzyc, moze dalo sie sprzedac lepiej itp ale urzednicy to nie firma, nie dbaja o dochody bo to Wasze pieniadze a nie ich.
To Wy powinniscie dbac o swoje pieniadze a przy kazdych wyborach widac ze spoleczenstwo ma to w dupie wiec skad zdziwienie.
XD
przy takim podejscie nie ma co oczekiwac ze ktos bedzie szanowal te pieniadze publiczne
Za zniszczony towar też płacisz tyle jak za nowy?
Artykuł z d..y, afera , że stary złom sprzedają taniej niż nowy kontener.
Zakupili je za koło 40k/sztuka - co jest przepłacone 2 razy, ale to miasto kupowało i to Gdańsk to wiadomo jak jest. Jest
@brygadzistausmiechnietejpolski: zwykły kontener one way pod takie potrzeby to ponad 30k. Zwykły pusty blaszak to około 20k
Przed pandemią kontener mieszkalny kosztował w granicach 12 – 16 000 zł. Wiem, bo na studia jak człowiek jechał to myślał że "sobie kupię kontener mieszkalny, albo lepiej,
Ale później jak sprzedajesz to gdzieś dalej bo Ci nie jest już potrzebne to sytuacja jest inna. Ktoś chce tylko produkt bez niczego dodatkowego.I sam produkt nie jest nowy.
Także