Przeciez kupili je w konkretnym celu na pandemie a nie w ramach inwestycji, trudno cos kupic, uzywac i odsprzedac drozej



Jasne ze mozna by ich uzyc, moze dalo sie sprzedac lepiej itp ale urzednicy to nie firma, nie dbaja o dochody bo to Wasze pieniadze a nie ich.

To Wy powinniscie dbac o swoje pieniadze a przy kazdych wyborach widac ze spoleczenstwo ma to w dupie wiec skad zdziwienie.