Czego oczekują za te 1200 zł?Zarządzanie Toaletami: Administrowanie systemami monitoringu, alarmami i systemami e-płatności w... miejskich szaletach. (Królowie Sedesów, wita nas Active Directory na kafelkach!)Zastępca Bóstwa IT: Zastępowanie informatyka w razie jego nieobecności. Wymagany Stack Technologiczny:Budowa PC.Bezpieczeństwo sieci.Windows Server i Active Directory (żeby toaleta się zalogowała do domeny).GNU/Linux (Debian, CentOS, Red Hat) (pewnie na tych serwerach chodzi całe miasto, a nie tylko licznik wody).Wirtualizacja (KVM, VirtualBox).Bazy danych SQL (Firebird, Postgresql, Mysql – wszystkie na raz!). Systemy ERP (zapewne rozliczanie papieru toaletowego).Umiejętność pisania SKRYPTÓW (Python, Bash, PowerShell, CMD). Pracodawca szuka programisty, który za pensję, która na pełny etat ledwo przekracza minimalną krajową (około 4800 zł brutto), będzie utrzymywał całą architekturę serwerową (Linux, Windows, Bazy Danych) i w wolnej chwili (czyli przez 75% czasu, bo tylko tyle płacą) pilnował, czy automat do monet w kiblu nie zjadł monety. Kiedyś mówiło się, że "za 5 tysi to możesz dzwonić po informatyka, a nie nim być". Tutaj mówimy o adminie na pełen etat za 4800 brutto, z nadgodzinami w toaletach.