Ktoś w PUPie chyba pomylił ogłoszenia o pracę z katalogiem życzeń Świętego Mikołaja, ale dla Januszy Biznesu. Patrzcie, co znalazłem jako zarejestrowany bezrobotny, bo to jest już czysty, cyber-absurd.STANOWISKO: Pomoc Techniczna (w praktyce: serwisant TOALET MIEJSKICH) PŁACA: 1200 PLN BRUTTO (1/4 etatu) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czego oczekują za te 1200 zł?Zarządzanie Toaletami: Administrowanie systemami monitoringu, alarmami i systemami e-płatności w... miejskich szaletach. (Królowie Sedesów, wita nas Active Directory na kafelkach!)Zastępca Bóstwa IT: Zastępowanie informatyka w razie jego nieobecności. Wymagany Stack Technologiczny:Budowa PC.Bezpieczeństwo sieci.Windows Server i Active Directory (żeby toaleta się zalogowała do domeny).GNU/Linux (Debian, CentOS, Red Hat) (pewnie na tych serwerach chodzi całe miasto, a nie tylko licznik wody).Wirtualizacja (KVM, VirtualBox).Bazy danych SQL (Firebird, Postgresql, Mysql – wszystkie na raz!). Systemy ERP (zapewne rozliczanie papieru toaletowego).Umiejętność pisania SKRYPTÓW (Python, Bash, PowerShell, CMD). Pracodawca szuka programisty, który za pensję, która na pełny etat ledwo przekracza minimalną krajową (około 4800 zł brutto), będzie utrzymywał całą architekturę serwerową (Linux, Windows, Bazy Danych) i w wolnej chwili (czyli przez 75% czasu, bo tylko tyle płacą) pilnował, czy automat do monet w kiblu nie zjadł monety. Kiedyś mówiło się, że "za 5 tysi to możesz dzwonić po informatyka, a nie nim być". Tutaj mówimy o adminie na pełen etat za 4800 brutto, z nadgodzinami w toaletach.
Dostanie resztę pod stołem, a za kilka miesięcy będzie aneks do umowy o pracę.
- seniora proszącego o zatrudnienia na minimalnej, byle w technologii, w której chce się rozwijać;
- łebka oferującego nawet dopłatę w Data Science żeby tylko zebrać doświadczenie komercyjne, bo pracował w jakimś branżowym wolontariacie/fundacji;
W 3 lata z porównywania się do lekarzy (co już jest niesmaczne nawet jako żart) pracownicy IT zjechali do poziomu fizycznych. Może nawet niżej. Oczywiście zaraz się
@BlackpillMonster: to nie lepiej wtedy otworzyć własną pseudo-firmę. Jeśli nie zarabia to nie musi być nawet JDG
Ewentualnie to jakiś przekręt, żeby na stanowisko wsadzić znajomka. Ustawiane konkursy na stanowiska też widziałem.
Tak, jasne, jak jesteś specjalistą w zasadzie dziedzinie dowolnej to zmienia postać rzeczy i taki specjalista jak nawet przyjdzie na minimalną robić to póki coś
nie, nie szukaja.
Maja kogos kogo trzeba przyjac a potem magicznie dostanie podwyzki, doplaty i premie
ale najpierw musi sie nikt nie zgodzic przyjsc z oferty ktora musieli wystawic.
Mało tego, ja coś czuję że te stanowisko ma być dla kogoś, kto w ogóle w tej pracy ma się nie pojawić, a na jakiejś podstawie kasę
Nie, mówimy o adminie na 1/4 etatu, 10h, za 1200zł brutto, nie wiem skąd wziąłeś
¯\(ツ)/¯ tak, ale tu raczej chodzi o typa co po prostu będzie pilnować czy płacisz za wstęp do kibla, a dodatkowo oczekują, że typ będzie administrować sieć i to wszystko za 1/4 etatu
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@JasnyBanan: Administrator systemu monitoringu nie musi być jego operatorem (i zapewne o to chodzi w ogłoszeniu) - od tego jest administrator obiektu (np. ochrona)