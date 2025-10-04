Mam wrażenie, że nie ma opcji wyłączenia i wymuszają to tylko po to, żeby móc pokazać, że jest zapotrzebowanie na AI i trzeba dalej ładować w to kasę. No bo przecież nie ma chyba innego powodu, żeby nie dali wyboru czy chcesz tłumaczyć czy nie skoro duża część użytkowników tego nie chce