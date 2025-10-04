Czy da się jakoś wyłączyć automatyczne tłumaczenia tytułów filmów na YouTube? Przecież to są jakieś jaja ( ͡º ͜ʖ͡º) #youtube #beka #AI
Automatyczne tłumaczenie tytułów YouTube
Komentarze (40)
najlepsze
A jak nie chcą komplikować interfejs to niech się ich modele nauczą jakie konkrety użytkownik ma preferencje. Jak 3 razy z rzędu wyłączę
Przez lata do dziś na androidzie nie ma opcji tłumaczenia napisów na nasz język ale za to jest g---o ai tłumaczenia o które nikt nie prosił
Mam nadzieję że w przyszłość wyjdzie coś co będzie konkurencją dla YT bo to jest dramat
Ale no weź kup premium.