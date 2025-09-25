Coraz mniej Polaków kwapi się do prowadzenia własnej firmy
Jeszcze kilka lat temu prowadzenie własnej firmy było wyznacznikiem sukcesu i możliwością wyższych dochodów niż te proponowane na etacie. Te argumenty przestały przekonywać Polaków do zakładania działalności gospodarczych.FXMAG
To w tym samym czasie widzisz jak politycy lokalni i rządzący na
Niższe stopy - więcej firm, więcej miejsc pracy, większa inflacja, 'tani pieniądz'.
Wyższe stopy - mniej firm, mniej miejsc pracy, schładzanie rynku, niższa inflacja, 'drogi pieniądz'.
Z czym się tu nie zgadzasz? Przecież nie piszę że to jedyny istniejący czynnik co by było absurdalnie głupie więc chyba
@Danzem: problem w tym ze idac na uop ide do juz istniejacej firmy i jak piszesz, nie ponosze za nia zadnej odpowiedzialnosci, skoro ktos wystawia ogloszenie to znaczy ze ma na wyplate + zus
startujac
@Errorr404: na pewno, nieuku.
W styczniu 2025 r. działalność rozpoczęło 30 358 firm (w tym 5581 w KRS, również firmy powstałe z przekształcenia i nie będące przedsiębiorcami).
W lutym 2025 r. działalność rozpoczęło 26 695 firm (w tym 5347 w KRS, również firmy powstałe z przekształcenia i nie będące przedsiębiorcami).
W marcu 2025 r. działalność rozpoczęły 31 984 firmy (w tym 5276 w KRS, również firmy powstałe z przekształcenia i nie
Miesiąc 2025 Wyrejestrowano
styczeń 24 600
luty 18
Wykopki mnie zjada, ale biorąc pod uwagę ogólny klimat w tym kraju, b----l legislacyjny, sposób traktowania przedsiębiorcy przez urzędy, niewydolność sądów w razie najmniejszego sporu, to i tak nieźle się trzymamy. Ratuje nas jeszcze bardziej regulowany i pompowany rynek UE.
I niech cię ręka boska broni, żebyś nie był za duży albo w branży kolesia polityka, bo zaraz ci odpalą Optimusa.
Dlatego się nie dziwię, że ludzie wolą klepać etat od 9 do 17 i czekać na wypłatę, zdecydowanie mniej nerwów.
@ChciwyASasin: Chwila, chwila… Podatki płaci się tylko wtedy, gdy coś zarobiłeś. :)
Przekleństwem jest ZUS, bo płaci się go niezależnie od tego, czy masz 18 tys. przychodu, czy akurat w jakimś miesiącu trafiło się tylko 2500.
@menelpijak: pod spodem....