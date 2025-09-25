I nie ma co się dziwić. Same podatki i zapieprzanie na nie niejednego potrafią wykończyć, nie mówiąc już o walkach z potężnie upośledzionymi urzędasami.

I niech cię ręka boska broni, żebyś nie był za duży albo w branży kolesia polityka, bo zaraz ci odpalą Optimusa.

Dlatego się nie dziwię, że ludzie wolą klepać etat od 9 do 17 i czekać na wypłatę, zdecydowanie mniej nerwów.