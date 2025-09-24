Właściciele mieszkań urządzają castingi na lokatorów
Przełom września i października to okres, w którym co roku ceny mieszkań na wynajem szybują w górę. Wszystko za sprawą studentów, którzy poszukują miejsca, w którym spędzą rok akademicki. Ofert na rynku jest dużo, ale często o jedno mieszkanie ubiega się kilku wynajmujących.FXMAG
Komentarze (58)
najlepsze
Gdyby pozbycie się lokatora trwało 1 miesiąc wynajmujący nie zwracali by tak dużej uwagi kto wynajmuje bo w razie problemu taka osoba by była łatwa do wymienienia na inną.
Co poprawiło by sytuację wynajmie szczególnie
Poza tym „niepłacący” to nie jedyny powód. Właściciele chcą też mieć ludzi którzy płacą punktualnie. Ludzi którzy zostaną na dłużej a nie że za pół roku trzeba na nowo remontować mieszkanie i szukać nowych najemców.
Jak wynajmujący jest ogarnięty to
W UK jakoś potrafili to ogarnąć, nie płacisz to Nara i eksmisja w bardzo szybkim tempie.
... mi studenci?
https://youtu.be/6rZTROpEtJs
Dosłownie 4 dni temu wracając od rodziny toczyła się rozmowa na klatce. Właściciela groziła, że zdemontuje drzwi do domu jeśli córka babci która tam mieszka nie zapłaci za czynsz, bo to już x miesiąc nieopłacony, nie odbiera telefonów itd. Moja matka też dwa razy miała problem z lokatorami i musiała ich „siłą” wywalić
ewentualnie tylko na gorsze, pis wprowadził, że zwykły krawężnik może Cię wyrzucić z twojego mieszkania własnego za pomówienie
tak sama jak informacje o tym zeby kierowcy w listopadzie zwrocili uwage ze pada deszcz :)
wystawiam obecnie mieszkanie i pierwsze zapytania jakie mi wpadaja:
- hey musze na juz wynajac, nie mam kasy, moge placic co tydzien ?
- samotna matka z dwojka dzieci ...
- mozna ? ja wynajac pan mieszkanie zgadzac sie ...
- czy można kaucję w ratach
- trzy dzieci, pani, parter pani, siostra partnera i pies
- dwa dzieci, pani w trakcie rozwodu
Tymczasem dosłownie jedno jedyne zdanie z artykułu odnoszące się do tego: