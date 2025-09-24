Hity

tygodnia

PILNE: Domagamy się delegalizacji posiadania i hodowli niebezpiecznych ras psów
PILNE: Domagamy się delegalizacji posiadania i hodowli niebezpiecznych ras psów
7641
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK
3623
Luxmed abonament = brak terminów. No chyba, że zapłacisz za wizytę, to od ręki
Luxmed abonament = brak terminów. No chyba, że zapłacisz za wizytę, to od ręki
3227
Sąd zdecydował. "Wtorki dla pań" w saunie to dyskryminacja mężczyzn
Sąd zdecydował. "Wtorki dla pań" w saunie to dyskryminacja mężczyzn
3057
Newsweek próbuje wmówić ludziom, ze pitbull to przytulanka, a gorsze są male psy
Newsweek próbuje wmówić ludziom, ze pitbull to przytulanka, a gorsze są male psy
2936

Powiązane tagi