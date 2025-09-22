Chińska inwazja motoryzacyjna w UE. Fabryki powstają wszędzie tylko nie w Polsce
BYD w węgierskiej fabryce w Szeged zamierza początkowo produkować ok. 150 tys. aut rocznie. Chery w Barcelonie uruchomił produkcję w dawnej fabryce Nissana. Xpeng w Austrii montuje swoje SUV-y w zakładzie Magna. Skala tych inwestycji robi wrażenie ...ssakul
Komentarze (117)
Otóż, nie. Nie wybrała, została ukarana.
Polska została skasowana przez Chiny, w momencie gdy powiedziała TAK na cła na Chińskie auta.
Chinczycy np na Węgrzech stawiają fabrykę w rok i tyle.
Nie próbujcie teraz wciskać że Izera to było to samo, a nie kolejny, zwykły pisowski wałek na grube mld i do mamienia naiwnych "wstawanie z klan" (obcierając się po wypolerowaniu Trumpowi berła)
@pilencjusz: ale teoretycznie jest to też gra z Chinami, protektorem Ruskich.
raz, że mogą być problemy z serwisem i dostępnością części
dwa, chińskich marek jest dużo, nie wiadomo, które przetrwają próbę czasu, a które nie
może kiedyś wezmę chińczyka, ale na pewno nie w ciągu najbliższych 5 lat, a jak chcę budżetowe auto to mamy całkiem spoko Dacie
Produkcja w niemczech chinskich samochodów jest dobra a w polsce zla ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jackblackcanada: kto tak twierdzi?
@zassijt0: ciekawe kto będzie mieć monopol na części zamienne ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reuter podał, że Pekin interweniował w koncernie motoryzacyjnym Stellantis, do którego należy marka Opel. W konsekwencji w zakładach w Tychach nie będzie produkowany samochód elektryczny B10 chińskiej marki Leapmotor, która współpracuje w Europie ze Stellantisem.
Jak czytamy na stronach „Die Welt", mały