Niemiecki dziennik „Die Welt“ szeroko opisuje w poniedziałek (11.11.2024) na swoich stronach internetowych doniesienia agencji Reutera, według której władze Chin zdecydowały się ukarać Warszawę za poparcie europejskich ceł na chińskie samochody elektryczne.



Reuter podał, że Pekin interweniował w koncernie motoryzacyjnym Stellantis, do którego należy marka Opel. W konsekwencji w zakładach w Tychach nie będzie produkowany samochód elektryczny B10 chińskiej marki Leapmotor, która współpracuje w Europie ze Stellantisem.



Jak czytamy na stronach „Die Welt", mały