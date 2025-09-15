Rząd wycofuje się z programu dopłat do rowerów elektrycznych
Koniec mamienia i obiecywania. Rząd wycofuje się z głośno zapowiadanego programu Mój rower elektryczny. Jeszcze niedawno obiecywano dopłaty sięgające 50 proc. ceny pojazdu. Ministerstwo zasłania się stabilizującą regułą wydatkową. Fiskalne cięcia obejmą także inne planowane programy.Setral
Komentarze (21)
teraz jeszcze obowiązkowe OC i tablice rejestracyjne dla łowełków
plus obowiązkowa karta rowerowa jeśli chcą sie poruszać po drogach publicznych