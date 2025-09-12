Tak wygląda zawsze socjalizm w praktyce.

Zabiera się pieniądze tym którzy mają troche więcej bo sobie wypracowali a potem rozdają nierobom i patologii. Podatek progresywny też uderza głównie w Klasę średnią. Oczywiście systemy podatkowe potem są tak skonstruowane że najbogatsi poprostu znajdują luki by tych podatków nie płacić. Ostatecznie mamy klasę biedoty oraz klasę bogaczy ponieważ klasa średnia jak i wszystkie pośrednie klasy zostały zrównane na dół do biedoty.



Dalej mamy jeszcze Pokaż całość