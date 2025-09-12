Szwecja taka socjalna, a ma największe nierówności majątkowe w Europie
Wskaźnik Giniego wynosi 0,75 i jest wyższy niż w Turcji czy na Cyprzekenai
Przecież to właśnie o to chodzi, że w normalnych rodzinach "stary" nie przepija wszystkiego po to, żeby coś dzieciom zostawić. Za to ty masz taki kolejny "genialny", prawdziwie pro-społeczny i lewicowy pomysł, żeby każdemu kto nie jest patusem
@bylem_bordo: Ta głupota i mentalność chłopa pańszczyźnianego aż boli, masz rację :D
No to już zupełnie nie rozumiem. Rodzice dali ci normalny start i wychowanie a pomimo to i tak masz
Skandynawia to świetny przykład. Praktycznie zarżnęli cały kraj gospodarczo, społecznie i kulturowo. Doprowadzili do
@bossssob: I dlatego w takim na przykład Global Innovation Index (za 2024) Szwecja jest na drugim miejscu, Finlandia na 7, a Dania na 10 (dla porównania, Polska na 40).
Nic nowego.
Zabiera się pieniądze tym którzy mają troche więcej bo sobie wypracowali a potem rozdają nierobom i patologii. Podatek progresywny też uderza głównie w Klasę średnią. Oczywiście systemy podatkowe potem są tak skonstruowane że najbogatsi poprostu znajdują luki by tych podatków nie płacić. Ostatecznie mamy klasę biedoty oraz klasę bogaczy ponieważ klasa średnia jak i wszystkie pośrednie klasy zostały zrównane na dół do biedoty.
Dalej mamy jeszcze
@LegendarnyOdkurzacz: XD XD XD
@LegendarnyOdkurzacz: Uuu przyszły
@tenloginnieistnieje: Tak było dawno temu, a nie obecnie. Skąd bierzesz te farmazony?
@tenloginnieistnieje: No i teraz masz skumulowany wielki kapitał, który jak buldożer
Socjalizm znów poniósł porażkę w jednym ze swoich najważniejszych założeń.
Już w Ameryczce te nierówności są dużo mniejsze (przyjemnej wg statystyk).
@Howsitgoing: Ooo przyszły miliarder. Kiedy spotkanie z Muskiem, co kapitalisto bez kapitału? I czy miejsca w pracy pilnujesz? Bo może już twój dobrodziej ma imigranta na twoje miejsce. A wiesz jak jest. Jesteś kosztem przyszły miliarderze.