Hiszpania: Okupas zajeli jej dom pod jej nieobecność i wymienili zamki
emerytka pozbyła się intruzów wrzucając gniazdo os przez okno, co wywołało debate na temat granic samoobrony (w Hiszpanii prawo umożliwia zajęcie mieszkania pod nieobecność najemcy, takich ludzi trudno się się później pozbyć)Bolxx454
Komentarze (18)
najlepsze
Do czasu jak im banda meneli zajmie chałupę na urlopie.
@bartcegielski: Ja obstawiam że takich stać na ochronę więc mogą biedniejszym narzucać wszystko.
Łiiiiiiii tam, pieronem odbudują se chatę.