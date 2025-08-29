Wyremontował dworek i wynajął. Po kilku miesiącach zastał w nim... kurnik
- W domu trzymały 8 kotów i 5 psów, a także kury mówi Paweł Sadowski. Chory mężczyzna wynajął dworek trzem kobietom, bo potrzebował pieniędzy na leczenie. Po kilku miesiącach panie przestały płacić, a kiedy w końcu się wyprowadziły okazało się, że wnętrze domu jest zrujnowane.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (18)
najlepsze
Nie obrażaj świń.
Bo, paradoksalnie, świnia trzymana w porządnych warunkach jest stosunkowo czystym zwierzęciem. To wina człowieka, że trzyma zwierzę w podłych warunkach.
To działa też w dużej skali, eurokołchoz też chce ratować świat, a co wychodzi to widać.
Facet jak coś spieprzy, to zwykle naprawi, wyszpachluje, pomaluje; jak to facet - złota rączka. A kobieta to dwie lewe ręce w tej kwestii.
Zaś najgorzej wynająć samotnej madce: dziecko, jak to dziecko, usyfi ściany, narobi gnoju - to gwarantowane. A ona oczywiście zbyt zajęta dzieckiem, by cokolwiek potem naprawić, czy choćby porządnie wyczyścić.
Czyli w skrócie nie wynajmować, bo nikt na taki układ nie pójdzie xd
Jak powiedzieć, że nigdy nie wynajmowałeś mieszkania bez mówienia o tym.