Mieszkania w Polsce wreszcie tanieją. A to prawdopodobnie dopiero początek
Jak wynika z najnowszej analizy portali Rankomat.pl i Rentier.io, w 10 z 17 największych miast w Polsce od początku roku ceny mieszkań spadłyMakiawelicznyAltruista
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@PanieAreczku ci wyjasni ze tanieja owszem ale rudery, a dobre drożeją, wiec znaczy ze drożeją. A ze srednia spada? A to po prostu przewaga ilosciowa ruder nad dobrymi i ładny, ktore podkreslam DROZEJA... wiec sa wzrosty, wiec nie ma spadków, wkec to the moon....
Po drugie kazdy oprocz mnie ma już pelno nieruchomosci mieszkań, ziem, domow to po co ktoś mialby wydawać miliony na kolejne?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ide kupic od razu 3 mieszkania, taka okazja.