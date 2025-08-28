Drodzy wzrostowicze. Weźcie to na logikę. Skoro już praktycznie każdy w tym kraju oprócz mnie ma pełno nieruchomości, domów, działek, mieszkań w tym jedno we Wrocławiu to po co ktoś miałby wydawać tyle kasy na kupowanie kolejnych? Dlatego wartość mieszkań MUSI polecieć na ryj!