Dla rządów płatnikiem ich pensi nie jest naród. To dla nich tylkonpensje jak w pracy. Liczą się nieformalne dodatki, z których chyba nie muszą się rozpocząć.

Tylko, że to nie są Polacy a medy ojkofobiczne, którym nie zależy na kraju, bo to nie ich kraj. To jacyś jeb..I namiestnicy. Polska może być wielka ale bez tych szumowin w rządzie. Co to komunistycznie dalej chcą rządzić centralnie. Centralnie to powinki politycy antypolscy się Pokaż całość