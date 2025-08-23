A galaretki w proszku ile mają truskawek? Truskawki psują się chyba najszybciej ze wszystkich owoców. Jak docierają do chłodni są pokryte pleśnią. Teraz klimatyzacja jest bardziej popularna i może jest lepiej. Kiedys truskawka zaczynała od wstępnego chłodzenia. Później kąpiel w chemii. Zależnie od stanu była wysyłana na przecier albo jako dodatek w całości. Dżem truskawkowy ze sklepu jest całkiem inny od dżemu z piwnicy. Smak inny. Zapach inny. Dżem z piwnicy ma Pokaż całość