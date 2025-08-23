Fortuna "Truskawka" galaretka, opakowanie waży więcej niż jest w niej truskawek.
Galaretka "Truskawka" konjac - zawartość truskawek: 0,1% z soku zagęszczonego. W składzie osiemnaście różnych substancji, w tym aż cztery słodziki (patrz powiązane). W dobie zapowiedzianej podwyżki podatku cukrowego, warto sprawdzać etykiety produktów, bo takich produktów będzie co raz więcej.PurpleHaze
Komentarze (35)
Wrzuciłem na wykop, bo moim zdaniem należy nagłaśniać takie postępowanie producentów żywności. Zwłaszcza w dobie zapowiedzianych podwyżek podatku cukrowego.
Ilość składników w "fit" galaretce jest przerażająca, podobnie jak homeopatyczna ilość truskawek, które tak pięknie wyglądają na opakowaniu.
Faszerowanie obywatela na grubo.
To jest typowy zapychacz, który dla osób kontrolujących swoją dietę ma zaletę taką, że nie dostarcza energii, a pozwoli przez chwilę zająć mordę i mieć poczucie zjedzonej przekąski. Większość ludzi wykłada swoją dietę przez przekąski. O ile główne posiłki łącznie nie generują
Dla porównaniu galaretka firmy OWOLOVO w tubce ma skład: Przecier jabłkowy (60%), przecier wiśniowy (30%), sok jabłkowy, pektyny (substancja żelująca),
Produkt skierowany dla kogoś kto ma problem z podjadaniem a chce redukować.
@Kasahara: Niekoniecznie. Słodziki to chemia, są bezpieczne ale w dużych ilościach powodują problemy w jelitach.
Cukier jest naturalny i organizm wie jak sobie z nim poradzić.
W małych ilościach, jeżeli ktoś nie ma problemów z cukrem to właśnie zwykła cola lepsza niż zero.
W dużych ilościach, obie to syf.
Próbuje zrobić jakąś tania sensację używając przy każdym możliwym składniku słów jak:
-podejrzewa się
-mozliwe, ze
-prawdopodobnie
Dodatkowo, te groznie brzmiące chlorowanie sacharozy, w wyniku, którego dostajemy produkt, który, nie jest wcale "gorszy" od tradycyjnego cukru.