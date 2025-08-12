W filmie "Aliens" (1986), jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów jest transporter opancerzony M577 APC używany przez Colonial Marines. Niewielu fanów wie, że ta kultowa maszyna została zbudowana na bazie rzeczywistego ciągnika lotniczego Hunslet ATT77. Maszyna ta powstała w 1968 roku w zakładach Hunslet w Leeds i służyła na londyńskim Heathrow oraz nowojorskim JFK do holowania Boeingów 747. Ważyła 72 ton, miała czterokołowy napęd i skręt, a jej silnik Cumminsa o mocy 635 koni mechanicznych zapewniał imponującą siłę uciągu. Na potrzeby filmu pojazd został radykalnie odchudzony. Uzunięto grubą stalową obudowę, zastąpiono ją lekką konstrukcją z metalu i drewna, wymieniono też koła obciążone ołowiem, redukując masę do około 28 ton. Przebudowy dokonano w warsztatach Slough Trading Estate, niedaleko Pinewood Studios, gdzie powstawała większość zdjęć.Po zakończeniu produkcji transporter przez wiele lat niszczał pod gołym niebem na terenie studia. Mimo kultowego statusu, nie został ocalony. Niestety w 2000 roku zdecydowano o jego złomowaniu. Żaden z oryginalnych ciągników ATT77 prawdopodobnie nie przetrwał do dziś, ale na podstawie planów z fabryki Hunslet i dokumentacji filmowej, pasjonaci próbują odtworzyć ten pojazd w prywatnych projektach. Jeden z byłych pracowników wspominał, że ATT77 był w swoich czasach najmocniejszym pojazdem czterokołowym w Wielkiej Brytanii, a jego konstrukcja umożliwiała jazdę w obu kierunkach bez konieczności zawracania. Idealnie wpisało się to w potrzeby ujęć filmowych.Film "Aliens", wyreżyserowany przez Jamesa Camerona, uchodzi za jedno z najlepszych połączeń kina science fiction i filmu wojennego. W odróżnieniu od klaustrofobicznego horroru Ridleya Scotta z 1979 roku, druga część serii stawia na akcję i rozmach inscenizacyjny. Kultowy transporter M577 APC, w rzeczywistości przebudowany lotniskowy kolos, stał się symbolem tej zmiany tonu. Jego historia to przykład na to, jak praktyczne efekty filmowe i inżynierska pomysłowość tworzą niezapomniane ikony kina.
Źródło: https://www.facebook.com/PFFN.official
