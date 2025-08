Ej ale po co wy tkwicie w tej patologii? Praca to nie przymus, ja w swojej 20 letniej karierze pracowałem na 5 różnych stanowiskach w 14 różnych firmach, obecnie mam swoją działalność i wiem, nie każdy ma predyspozycje do prowadzenia działalności, ale do diabła, każda zmiana pracy w moim życiu koniec końców wychodziła na plus.