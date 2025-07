Orły z ministerstwa nawet nie za bardzo rozumieją czym jest kwota brutto i netto. Tacy ludzie nami rządzą.

Przecież to musiało przejść przez masę różnych osób zanim zostało opublikowane.

Ktoś musiał zauważyć absurd wyliczeń i to, że po opłaceniu tych alimentów nie zostaje już nic na życie.



To jest myślenie ekstremalnie krótkoterminowe. Nawet jeśli ktoś bardzo dobrze zarabia to alimenty wg tej tabeli zrobią z niego dziada. Ostatecznie odbije się to przecież też na dzieciach. Pokaż całość