Dobre - ludzie nie mają kasy by móc utrzymać dziecko więc d---------y mu podatek i na pewno to pomoże! Ci starzy durnie w rządzie nie czają jaki to jest koszt by mieć dziecko. Więc niezależnie co zrobią tylko dosrają ludziom bo musieliby jakieś bajońskie sumy wymagać by ludzie stwierdzili że taniej jest robić dzieci.



ALE... co wtedy? Bo nagle masz mnóstwo rodziców z przymusu. Jakie to będą rodziny?



Prędzej ludzie s-------ą z Pokaż całość