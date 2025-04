przywieźli do lasu zakutego w kajdanki "pacjenta" którego zamierzali (wg oceny i relacji świadków) przykuć do drzewa.

Nic takiego z tego filmu nie wynika ¯\(ツ)/¯. Przyjechać do lasu mogli z "pacjentem" w kajdankach, np. na miejsce wcześniejszego zdarzenia. Z tym przykuciem do drzewa, to już niezły bełkot, niemający żadnego pokrycia w tym materiale. Równie dobrze można powiedzieć, że przyjechali po to, żeby strzelić "pacjentowi" w potylicę i zakopać pod drzewem.