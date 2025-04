Lata dziewięćdziesiąte - po co komu psychoterapia, można czytać książki do samopomocy.

2010 - po co komu psychoterapia, można robić terapie przez internet.

2025 - po co komu psychoterapia, można mieć czatbota.



Moja żona, psychoterapeuta z 20letnim stażem, się nie boi ze straci prace. Do gabinetu (zwłaszcza prywatnie) trafiają zwykle ludzie którzy już spróbowali rożnych wynalazków i z jakiegoś powodu to nie zadziałało.



