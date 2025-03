to jest ten jeden przypadek kiedy podatek jest rozwiązaniem i zrobił to z sukcesem Singapur. Dopóki państwo nie ograniczy spekulantow i "inwestowania w nieruchomości", to zaden program spolecznego budownictwa nie pomoze bo kapitał zawsze ucieknie w uprzywilejowane podatkowo nieruchy Rozwiazania z Singapuru ktore sa skuteczne to:

- podatek od zakupu nieruchomosci 60% dla funduszy oraz obcokrajowców,

- 20% procent dla obywateli kupujących 2 nieruchomosć i wiecej od kazdej kolejnej(rosnący, liczony per gospodarstwo Pokaż całość