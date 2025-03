Jak ktoś kupił mieszkanie faktycznie do mieszkania, to taka informacja w zasadzie nie ma dla niego znaczenia. Natomiast jeśli ktoś kupił w celach inwestycyjnych omamiony wizjami wiecznych wzrostów to już działa na wyobraźnię. A że w ostatnich latach tych drugich było nienaturalnie dużo to przewiduję nerwowy okres na rynku. A jak jeszcze ktoś się lewarował kredytem...