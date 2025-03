Ceny mieszkań na rynku wtórnym spadają i to w tempie niewidzianym od dekady. Ekspert uważa, że w obecnych warunkach kupowanie mieszkania jako lokatę kapitału nie sensu. " Mówimy tu o rentowności na poziomie maks. 5 proc. A tyle to ma się przecież na obligacjach, które do tego dają pewność."