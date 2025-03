A Urszula stwierdziła że cele klimatyczne trzeba utrzymać. No to skoro producenci nie mają nic przeciwko i nie protestują, to też mam to w dupie. Świat teraz jest otwarty, jak sie zacznie robić bida w europie to trzeba sie spakować i stąd w-----ć, tak samo jak robili czy robią to imigranci :P